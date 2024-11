Gazzetta - ADL per Conte ha stravolto la sua politica: chi se ne frega dei 28 anni di McTominay

Aurleio De Laurentiis su input di Giovanni Manna e Antonio Conte stavolta ha deciso di osare, stravolgendo se stesso e la propria politica, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport per elogiare - non solo il colpo Lukaku - ma l'importanza anche dell'investimento per McTominay. Chi se ne frega dei 28 anni a dicembre, scrive il quotidiano: "Per ricostruire il Napoli ci voleva lo scozzese, 255 gare con lo United, una personalità spiccata per fronteggiare l'addio di Zielinski ed un'esperienza che ne assecondasse la rivoluzione anche tattica".

In ogni modulo c'è spazio per McTominay e con Anguissa, che non ha saltato neanche un minuto, è diventato un fattore. Uno inamovibile, l'altro quando è entrato a Cagliari poi non è più uscito. Loro due, con Lobotka ma anche con Gilmour, "hanno il dominio dello spazio e persino del tempo nelle due fasi, una natura travolgente per intelligenza e intuizione che fungono da colonna portante".