Gazzetta - ADL pianifica il futuro: già contattati quattro tecnici per la prossima stagione

Il Napoli pensa già al futuro, sono diverse le ipotesi per il nome del nuovo allenatore. De Laurentiis sta pensando a quattro allenatori per la prossima stagione. I nomi li fa l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In lizza per prendere il posto di Gattuso ci sono Sarri, Benitez, Spalletti e Juric. Ognuno ha i suoi pro e i suoi contro che il quotidiano analizza. Una cosa è certa: il presidente del Napoli ha già contattato questi quattro tecnici per sondare la propria disponibilità in vista della prossima stagione.