Gazzetta - ADL vuole blindare Spalletti: nuova data di scadenza e nuovo ingaggio

Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul tecnico azzurro

Il Napoli vuole blindare Luciano Spalletti e allungare il suo contratto fino al 2025. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul tecnico azzurro: " De Laurentiis attenderà il momento giusto per parlare col suo allenatore - definito in tempi non sospetti, dicembre 2021, «il migliore che abbia mai avuto» - e magari proporgli un biennale per far sì che il ciclo che in questa stagione ha avuto il suo battesimo trovi una continuità.

I soldi non saranno un problema, come non lo furono nella primavera del 2021, quando De Laurentiis convinse Spalletti della scelta Napoli. Non saranno un problema anche perché con i risultati e i miglioramenti dei singoli giocatori, di milioni nelle casse del Napoli ne sono entrati molti di più in questo biennio spallettiano. E questo un presidente attento come il produttore cinematografico lo sa meglio di tutti. Diciamo che il nuovo accordo si può ipotizzare sulla base di 4 milioni netti di guadagno per l’allenatore più i premi che a questo punto saranno puntati sui massimi obiettivi possibili, dopo un’annata come quella che il Napoli sta vivendo".