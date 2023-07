Gazzetta - ADL vuole chiarezza da Osimhen: il bomber ha chiesto clausola per rinnovare

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in queste ore il Napoli cerca chiarezza da Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in queste ore il Napoli cerca chiarezza da Victor Osimhen per il rinnovo di contratto. A breve Aurelio De Laurentiis vedrà l’agente dell’attaccante nigeriano per il quale chiede 180 milioni. Sul tavolo c’è la proposta di rinnovo del contratto ora in scadenza nel 2025 con uno stipendio da 4,5 milioni di euro. L’offerta del Napoli è al rialzo a 6 milioni, ma basterà? Osimhen vuole che venga inserita una clausola rescissoria.