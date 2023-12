Gazzetta - ADL vuole subito Miranda: sfida al Milan per il terzino del Betis in scadenza

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si rischia di entrare in concorrenza col Milan

TuttoNapoli.net

Il Napoli cerca rinforzi in difesa a sinistra per gennaio. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si rischia di entrare in concorrenza col Milan, che segue da tempo Juan Miranda, classe 2000, cresciuto nella cantera del Barcellona e dopo essere passato dalla Germania è tornato nella sua Andalusia, dove è nato, per giocare nel Betis Siviglia.

Il quotidiano scrive: "Dei profili seguiti si tratta del giocatore più pronto. Ha fisicità e buona tecnica, che mette in mostra specie nei cross. E ha anche una buona esperienza internazionale visto che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili spagnole. Insomma un giocatore che potrebbe esplodere e che ha il contratto in scadenza, dunque può essere un buon affare".