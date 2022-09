Gazzetta - Ansia Osimhen, avanza la candidatura di Raspadori per il Liverpool

È questa la notizia rilanciata stamane dalla Gazzetta dello Sport.

Il Napoli in ansia per Victor Osimhen, alle prese con un fastidio muscolare, con Spalletti che valuta la possibilità di inserire Giacomo Raspadori contro il Liverpool. È questa la notizia rilanciata stamane dalla Gazzetta dello Sport.

"Simeone, infatti, non è al top perché durante il ritiro è stato tenuto in naftalina dal Verona per le amichevoli e questo gli ha tolto ritmo partita, Raspadori invece è carico ed ha già dimostrato la sua duttilità occupando ruoli diversi con Fiorentina, Lecce e Lazio. L’idea di schierarlo “falso nove” stuzzica Spalletti sin da prima del suo acquisto perché Luciano sa quanto Giacomino sia in grado di “legare” la squadra ma nessuno è più adatto di Osimhen per sfidare Van Dijk e Gomez. Anche per questo tutti si augurano di vederlo in campo domani".