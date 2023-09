Gazzetta attacca Garcia: "Ha smontato il Napoli, tre cambi a Bologna scuoteranno tutto l'ambiente"

Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nella pagina dedicata agli azzurri all'indomani dello 0-0 sul campo del Bologna

"Il Napoli si è smontato". Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nella pagina dedicata agli azzurri all'indomani dello 0-0 sul campo del Bologna. Nel mirino del quotidiano finisce inevitabilmente Rudi Garcia: "Se filosoficamente Rudi Garcia intendeva ristrutturare il Napoli, si può dire che per ora la pars destruens gli sta riuscendo benissimo. Il problema (grosso) è che invece la parte costruttiva manca ancora del tutto.

Il Napoli dello scudetto non c’è più. I tre discutibilissimi cambi, che scuotono in negativo la squadra e probabilmente scuoteranno a breve tutto l’ambiente, sembrano quasi l’applicazione pratica: come con il Genoa fuori Kvaratskhelia dopo la mezzora della ripresa – ma il georgiano era una minaccia continua -, poi fuori anche Osimhen che ha il torto sì di sbagliare il rigore del possibile 1-0 ma che a oggi è praticamente l’unica soluzione offensiva, e per finire esce anche Lobotka, il robottino che faceva girare la squadra da scudetto e ora è stato declassato a semplice mediano-operaio di fatica".