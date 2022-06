Gazzetta avvisa Fabian: "Milik rifiutò il rinnovo e finì fuori rosa dall'estate fino a gennaio"

Gli agenti di Fabian Ruiz stanno facendo di tutto per portare al Napoli un’offerta che convinca De Laurentiis a cederlo subito, senza bracci di ferro

Gli agenti di Fabian Ruiz stanno facendo di tutto per portare al Napoli un’offerta che convinca De Laurentiis a cederlo subito, senza bracci di ferro, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport insistendo sul Barcellona che, nonostante abbia una nidiata di centrocampisti della cantera - come Pedri (2002) e Gavi (2004) -, vorrebbe l’andaluso che andrebbe a sostituire l’olandese Frenkie de Jong: "Operazioni che hanno bisogno di tempo e per questo ci sarà da attendere. Forse anche oltre i quindici giorni richiesti a De Laurentiis dagli agenti, che devono rispondere anche a una proposta di prolungamento di un paio d’anni offerta al rialzo sull’ingaggio dal Napoli, con una clausola rescissoria bassa per consentire di poter andare via senza grandi problemi. La speranza è che presto questa situazione trovi uno sbocco e non si vada al braccio di ferro, visto che i precedenti sui giocatori in scadenza che rifiutano l’offerta del club azzurro non sono proprio positivi. Milik rimase fermo dall’estate 2020 a gennaio 2021, messo fuori rosa, prima poi di accettare il trasferimento al Marsiglia".