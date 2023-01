Gazzetta: "Avviso ai naviganti, Napoli in difficoltà? Siete fuori strada!"

"Avviso ai naviganti" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria

"Avviso ai naviganti" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. "Chi si aspettava un Napoli balbettante e in difficoltà è fuori strada. La Banda Spalletti non è ancora quella splendida orchestra di gioco che ha ammaliato nella prima parte in Italia e in Europa, ma è incamminata verso quel progetto di gioco. Intanto è aritmeticamente campione d’inverno con sette punti di vantaggio sulla Juve ora seconda con il Milan. E poi se avesse ripreso da dove si era interrotta a novembre sarebbe stato qualcosa da marziani e avrebbe ucciso un campionato che ancora ha tanta bellezza da rivelare".