Gazzetta - Buone notizie da Castel Volturno: Politano scalpita, già convocato col Torino?

© foto di www.imagephotoagency.it

Soltanto buone notizie da Castel Volturno, quartier generale del Napoli, in vista della sfida contro il Torino, perché ieri è iniziato il rientro dei nazionali e non si sono registrati infortuni tra gli azzurri che erano in giro per il mondo. Gli ultimi a fare capolino al centro sportivo saranno Kim e Lozano, attesi tra oggi e domani, mentre sabato ci sarà già il ritorno in campo al Maradona. Politano scalpita e ieri ha svolto lavoro differenziato intravedendo addirittura la possibilità di essere in panchina contro i granata (più facile che sia arruolabile contro l’Ajax). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.