Gazzetta - Cagliari assatanato, il Napoli meritava il ko. Solo due belle notizie per Spalletti

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il pareggio del Napoli contro il Cagliari, un'occasione persa per l'aggancio alla vetta: "Nel campionato al rallentatore se Milano frena, Napoli non accelera. Anzi la squadra di Spalletti meriterebbe proprio di perdere contro la banda di assatanati plasmata da Mazzarri. Il Cagliari in questo 2022 è una sorpresa diventata realtà, perché ha conquistato ben 12 punti (il Napoli primo è a 15). Per gli azzurri non si può neanche parlare di occasione persa, perché mai Mertens e compagni hanno controllato la partita o sono stati vicini a far gol. Campani salvati nel finale da Osimhen e qui arriva l’unica nota lieta, oltre all’aggancio al secondo posto dell’Inter".