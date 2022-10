Gazzetta celebra il Napoli: "Fa innamorare tutti in Europa, è una notte indimenticabile!"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta la prova del Napoli in Olanda

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta la prova del Napoli in Olanda: "Il cielo è azzurro anche nella notte di Amsterdam. C’è una squadra italiana che innamorare fa. E parliamo di veri appassionati di calcio, non per forza nati intorno al Golfo di Napoli. Gli squilli della Banda Spalletti alla Johan Cruijff ArenA fanno clamore in tutta Europa. Forse per ritrovare una squadra italiana così dominante a livello internazionale bisogna tornare indietro al Milan di Sacchi e degli olandesi. I numeri sono favolosi - 31 gol con 12 goleador diversi -, ma al di là di tutto conta una prestazione di altissima qualità. Questa notte sarà indimenticabile".