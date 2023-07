Gazzetta - Congelato l'arrivo di Faraoni: il motivo

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Congelato l'arrivo di Davide Faraoni: Garcia vuole valutare Zanoli nel ruolo di vice-Di Lorenzo. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Premesso che la Primavera è retrocessa, e dunque non è di livello eccelso, i giovani più interessanti sono reduci da altre esperienze. E vanno dalla A di Giuseppe Ambrosino, punta centrale, classe 2003, vice campione del Mondo Under 20; alla Z di Alessandro Zanoli, terzino destro, classe 2000, che ha già giocato in A col Napoli e negli ultimi mesi è stato alla Samp.

In particolare su quest’ultimo Garcia ha detto espressamente di volerlo valutare per tenerlo con la prima squadra. Infatti il Napoli ha la possibilità di cedere in prestito al Genoa o alla Samp il ragazzo di Carpi, ma sta aspettando indicazioni del tecnico, “congelando” il possibile arrivo dal Verona del più esperto Davide Faraoni.