Gazzetta - Contatto ADL- Luis Enrique: lo spagnolo apre al Napoli, è attratto dall'Italia

Luis Enrique ha caratura internazionale, carisma e sistema di gioco che sembrerebbe un vestito perfetto per il Napoli. Per questo, scrive La Gazzetta dello Sport, il suo arrivo è ritenuto un salto di qualità dal presidente. Sondaggi sono stati portati avanti e non ci sono stati dinieghi o chiusure in assoluto. L’asturiano è attirato da progetti stimolanti e il ritorno in Italia lo è. Lo sguardo però è rivolto soprattutto alla Premier, ma non a tutti i costi.

Nel senso che l’ex c.t. della Spagna ha declinato un invito del Chelsea perché poco convinto del progetto americano dei Blues. Insomma Luis Enrique non ha esigenze di ingaggio o dover prendere per forza una panchina, ma vuol ponderare al meglio la scelta per esserne convinto. E per questo non ha fretta.