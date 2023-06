Gazzetta - Contatto ADL-Mendes per Conceicao: l'agente lavora per avvicinarlo al Napoli

Come scrive La Gazzetta dello Sport, i 10 milioni di euro (originariamente 18) potrebbero essere all’interno di una cassaforte

Come scrive La Gazzetta dello Sport, i 10 milioni di euro (originariamente 18) potrebbero essere all’interno di una cassaforte, in questo caso invece rappresentano proprio il metodo per blindare qualcosa, o meglio qualcuno. È l’ammontare della clausola rescissoria presente nell’ultimo contratto firmato da Sergio Conceiçao col Porto, che scadrà nel 2024.

Un importo che ragionevolmente intimorisce chiunque provi ad avvicinarsi all’allenatore, ma al tempo stesso è un ostacolo che può essere aggirato. La figura chiave in tal senso è Jorge Mendes, che ha già discusso in via preliminare con De Laurentiis della possibilità che il tecnico possa trovare il modo di liberarsi dal club portoghese.