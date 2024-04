Gazzetta - Conte è la polizza per l'arrivo dei campioni: torna attuale una sua frase sul Napoli

Presto De Laurentiis tornerà alla carica con Conte, sperando che la squadra trovi l’orgoglio per centrare almeno un piazzamento europeo

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Presto De Laurentiis tornerà alla carica con Conte, sperando che la squadra trovi l’orgoglio per centrare almeno un piazzamento europeo: De Laurentiis sa che solo Antonio può riportare entusiasmo e credibilità al progetto Napoli. Ingaggiare Conte significa desiderare di tornare da subito competitivi per lo scudetto. E sarebbe il miglior biglietto da visita possibile da spendere sul mercato della rivoluzione, perché Conte diventa la polizza assicurativa per attirare i campioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

«Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Ma non prenderò una squadra in corsa...». Bastò questa confessione di Conte a “Belve” a scaldare i cuori dei napoletani e alimentare il sogno del presidente.