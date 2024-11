Gazzetta critica l'attacco: "Ultimo tra le big, per Kvara e Politano solo sacrificio difensivo"

vedi letture

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

“Sistemata la fase difensiva, Antonio sta mettendo mano a quella offensiva: il Napoli oggi ha il sesto attacco del campionato, ma anche l’ultimo se guardiamo alle prime sei della classifica". Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come: "è lì che bisogna migliorare adesso, per continuare a viaggiare ad alta quota".

Sugli esterni d'attacco, la rosea spiega come Conte debba “riaccendere la fantasia degli esterni offensivi. Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia si sono messi in mostra più per il lavoro di coperture e sacrificio che per le invenzioni sulla trequarti offensiva". In particolare Kvara “deve imparare a sfruttare di più la fisicità del belga: se migliora la loro intesa, il Napoli può svoltare. Ora sta mancando nell’ultimo passaggio ma potrebbe essere un problema provvisorio".