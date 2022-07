Gazzetta - De Laurentiis ha fretta, vuole Raspadori: 35 mln potrebbero non bastare

"Se si muove in prima persona De Laurentiis, significa che il Napoli vuole il giocatore"

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiiis ha fretta: vuole portare Giacomo Raspadori in maglia Napoli ed ha chiamato il Sassuolo per provare a chiudere la trattativa. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Se si muove in prima persona De Laurentiis, significa che il Napoli vuole il giocatore. Il Sassuolo è una bottega cara e questo è un concetto sicuramente chiaro a De Laurentiis: il club dovrà fare un grosso investimento se vorrà rinforzare il proprio reparto offensivo.

Per acquistare Giacomo servirà una cifra molto alta: «Il valore di Raspadori - prosegue Carnevali - è in linea con quello di Scamacca che abbiamo appena venduto al West Ham. Anzi, forse Giacomo può valere qualcosa in più». Al club inglese Scamacca è costato 36 milioni più 6 di bonus e il 10% sull’eventuale rivendita. Insomma, per Raspadori 35 milioni potrebbero non bastare anche perché il Sassuolo non ha la necessità di vendere e punta a festeggiare i dieci anni di Serie A con un campionato da protagonista