Gazzetta - Dei calciatori in scadenza, Mertens è l'unico che intende restare davvero

Quale futuro per il Napoli? A porre l'interrogativo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza le diverse situazoni pendenti che il Napoli dovrà affrontare in estate: "Già perché con una serie di giocatori che andranno via - Insigne ha già firmato per il Toronto - per via delle scadenze contrattuali (Ospina, Malcuit e Ghoulam) e altri sul punto di farlo - vedi Mertens, l’unico che intende restare davvero - si pone il problema su quale sarà il Napoli del futuro, specie se si tornerà in Champions e dunque l’asticella andrà alzata.

Sarà riscattato Anguissa per 15 milioni? E di Tuanzebe che ne sarà? Domande che ancora non hanno una risposta e bisognerà vedere quali saranno i programmi del presidente Aurelio De Laurentiis che sta mettendo in pratica il punto principale, la riduzione degli ingaggi, ma che dovrà mantenere competitiva la rosa, e questo non è semplice".