Gazzetta - Domani torna Osimhen, ma serviranno altri esami: la data del rientro in campo

Victor Osimhen è pronto a rientrare, ma ci vorrà ancora tempo per tornare in campo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il suo rientro a Napoli è previsto per la giornata di domani ed è già stato programmato un incontro con lo staff medico del club per fare un punto sulla situazione. Di certo, il ragazzo dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali per valutarne la completa guarigione, ma difficilmente potrà essere disponibile prima di una decina di giorni ancora. I tempi di recupero, dopo un infortunio del genere, possono aggirarsi tra i 60 e i 70 giorni. Insomma, per quanto riguarda i tempi dovremmo esserci: Osimhen dovrebbe rientrare per la trasferta di Udine, in programma domenica 10 gennaio.