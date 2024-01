Gazzetta - Dragusin, il Napoli supera la proposta del Tottenham: cifre e contropartite

Si scalda l'asse Genoa-Napoli per Dragusin, obiettivo ormai dichiarato per la difesa azzurra ma da tempo nel mirino del Tottenham

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si scalda l'asse Genoa-Napoli per Dragusin, obiettivo ormai dichiarato per la difesa azzurra ma da tempo nel mirino del Tottenham, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che il difensore è valutato 30mln di euro. Ieri è arrivato in Italia il suo procuratore, Florin Manea, che oggi incontrerà il club per fare il punto della situazione.

Il Napoli ha già avanzato una prima offerta importante: 15 milioni più il cartellino di Ostigard e il prestito di Zanoli, che a prescindere dovrebbe comunque sbarcare in Liguria. Serve però che il trasferimento di Zanoli diventi a titolo definitivo per sbloccare l’impasse. Il Napoli è pronto ad assecondare le richieste del Genoa che però attendono anche la proposta del Tottenham che difficilmente supererà i 20 milioni: in casa Spurs non c’è intenzione di svenarsi per un’alternativa. Ed è su questo punto che spera di spuntarla il Napoli.