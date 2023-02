Gazzetta e l'operazione Raspadori: così il Napoli ha spalmato la spesa usando i bonus

Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si entra nel dettaglio del trasferimento dell'attaccante, arrivato in estate dal Sassuolo.





"Una cifra che in precedenza De Laurentiis non aveva mai speso per un giocatore italiano. In agosto la trattativa col Sassuolo è stata lunga e complessa e alla fine ha prevalso la volontà del giocatore convinto di accettare la scommessa col Napoli. Per spalmare le spese su più bilanci - a conti fatti l’attaccante del Sassuolo ha sostituito nel ruolo Dries Mertens, svincolato e dunque senza alcuna entrata a sostenere il costo - il club azzurro ha ottenuto anche in questo caso la formula del prestito pagando in estate solo 5 milioni, mentre altri 25 dovranno essere versati l’estate prossima quando il riscatto diventerà automatico. Ma il club emiliano valutava 35 il proprio giocatore e la mediazione è arrivata a fissare gli altri 5 milioni in bonus ed è curioso scoprire se, come e quando scatteranno questi premi. Tre milioni sono legati ad altrettante qualificazioni in Champions del Napoli nelle prossime cinque stagioni. Gli altri due se l’attaccante raggiungerà 15 gol, ma almeno in tre dei prossimi cinque campionati di durata del conflitto. Dunque saranno pagati almeno fra altri due anni e mezzo".