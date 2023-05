Gazzetta e la frenata su Luis Enrique: ADL non deroga dal tetto di 7mln lordi

Ad affrontare l'argomento è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Napoli-Luis Enrique: c'è stata una brusca frenata sull'affare come annunciato dallo stesso De Laurentiis. Ad affrontare l'argomento è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Fra le righe il presidente lascia intendere delle difficoltà per arrivare a ingaggiare un allenatore di fama internazionale. Una operazione come quella a sorpresa che nel 2018 portò Carlo Ancelotti a Napoli, oggi appare più complicata. E non perché la piazza abbia perso “appeal”, tutt’altro visto lo scudetto vinto. Ma De Laurentiis si è imposto una strada che è quella della sostenibilità finanziaria e allora non può derogare più di tanto da quel tetto da 7 milioni lordi che si è fissato come massimo per la spesa su un tesserato, sia calciatore o tecnico. Con gli introiti assicurati da questa ottima stagione che si sta concludendo De Laurentiis potrebbe derogare, ma non vuole ripetere errori del passato"