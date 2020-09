Gazzetta ed il ribaltone Koulibaly: "Può restare, trattativa col City langue"

il tempo stringe e il rischio di far saltare l’operazione è parecchio concreto. Si parla di Kalidou Koulibaly sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport e di un addio che sembrava essere certo e che adesso non lo è più. La rosea racconta delle difficoltà nate nella trattativa per il passaggio del difensore al Manchester City, senza escludere un clamoroso finale a sorpresa: la permanenza del senegalese.

"Koulibaly ha ancora altri tre anni di contratto ed è parte integrante del nuovo progetto tecnico. Averlo a disposizione non dispiacerebbe affatto a Gattuso" scrive il quotidiano, che parla dunque di una possibile conferma del classe '91. Al momento la trattativa col City langue, in quanto non è arrivato l'offerta da 75 milioni richiesti da De Kaurentiis..