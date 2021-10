Gazzetta esalta Spalletti: "Si diverte come pochi tecnici in Europa, Napoli straripante!"

"Uno straripante Napoli rimette in sesto il girone di Europa League" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano esalta il Napoli che torna in corsa per la qualificazione al turno successivo. Non è stata una gara facile ma il Napoli è stato bravo a chiuderla nel finale con le proprie qualità:

Avanti Napoli: l'analisi della Gazzetta

"Il Napoli può essere orgoglioso di quanto sta facendo. Contro una squadra chiusa e bassa non era facile trovare spazi, gli azzurri hanno avuto pazienza mantenendo sempre il pallino del gioco e concedendo nulla agli avversari. Il resto lo ha fatto la sapienza di Luciano Spalletti che si diverte come pochi tecnici in Europa". Elogi meritati all'allenatore che sta facendo un grandissimo lavoro da quando è arrivato a Napoli.