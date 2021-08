Gazzetta - Estupiñán vuole il Napoli! Presto Giuntoli presenterà offerta ufficiale: cifre e dettagli

Dopo questo giorno di Ferragosto la trattativa per Pervis Estupiñán , il preferito per rinforzare la fascia sinistra di difesa, entrerà nel vivo. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui nei prossimi giorni il Napoli presenterà un'offerta ufficiale al Villarreal da 1,5 milioni di euro per il prestito, garantendo anche il diritto di riscatto.

C'E' GIA' L'OK - Sulle tracce del terzino ecuadoriano c'è anche il West Ham, ma il giocatore ha già fatto sapere ai dirigenti del Submarino Amarillo di preferire il Napoli. Già dall'inizio della prossima settimana Cristiano Giuntoli lavorerà con maggiore insistenza per chiudere l'operazione, forte della volontà del giocatore.