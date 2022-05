Gazzetta - Fabian-Zielinski ai saluti? Lo spagnolo verso la Liga e agente Piotr parla con club tedeschi

Fabian Ruiz, dopo quattro anni in maglia azzurra, sta pensando di poter tornare in Liga. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Fabian Ruiz, dopo quattro anni in maglia azzurra, sta pensando di poter tornare in Liga. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sul futuro dell'andaluso: "L'Atletico Madrid si è fatta avanti". Ma potrebbe partire anche Zielinski, il quotidiano fa sapere che l'agente del polacco sta sondando alcuni club tedeschi e quella potrebbe essere la sua nuova destinazione: la Budesliga. Si tratterebbe di una doppia cessione per rifondare il centrocampo con volti nuovi.