Gazzetta - Garcia ha già cancellato il Napoli di Spalletti: ora è senza gioco

E' un'analisi dura quella de La Gazzetta dello Sport all'indomani del pareggio del Napoli sul campo del Genoa.

© foto di www.imagephotoagency.it

"In qualche modo il Napoli ha riacciuffato una partita che gli era scappata via con fragore, quando si rimonta da 0-2 a 2-2 vuol dire che ci sono dei valori, e di questo va dato atto ai campioni d’Italia, ma il 2-2 di Marassi ha il profilo di una mezza sconfitta, segna forse il distacco definitivo dalla stagione dello scudetto. Rudi Garcia sta per completare la destrutturazione del Napoli spallettiano". E' un'analisi dura quella de La Gazzetta dello Sport all'indomani del pareggio del Napoli sul campo del Genoa. Si parla di un Napoli di Spalletti che non c'è più e di un gioco che latita sulle pagine della Rosea:

"Della squadra che fino a pochi mesi incantava l’Italia sono rimasti dei frammenti: le incursioni e gli accentramenti di Di Lorenzo, certe giocate pulite di Zielinski. S’è ingarbugliato Kvaratskhelia, sempre più avvitato sulla sinistra, e la leva Osimhen è spuntata, perché nessuno cerca più il nigeriano come accadeva prima. Resta la qualità individuale, ottima e abbondante. Il Napoli ha arronzato il 2-2 con un tiro superbo di Raspadori e una semi-acrobazia di Politano, ma con un calcio abborracciato come ieri sera a Genova, con la prevalenza delle giocate sul gioco, non si andrà lontano