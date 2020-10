Gazzetta - Gattuso ha rivissuto l'incubo del dicembre 2017 ma alla fine può esultare

Vittoria col brivido a Benevento di Rino Gattuso, un campo che aveva regalato una grande amarezza al tecnico quando sedeva sulla panchina del Milan. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta così il finale del Vigorto.

"Quando comincia il minuto 98’ e su un calcio piazzato sale in area anche il portiere Montipò per l’ultimo assalto del Benevento, Rino Gattuso si agita in maniera smodata in panchina. Torna l’incubo di tre anni fa, dicembre 2017, su questo stesso campo esordì come allenatore in A, col Milan, e sull’ultimo pallone prese gol di testa dal portiere Brignoli per il 2-2, primo punto nella massima serie per la storia del club giallorosso. Ma sulla punizione di Sau, sventa Meret. Stavolta finisce con la vittoria del Napoli e Rino può esultare: quattro vittorie su quattro per la sua squadra e secondo posto in classifica".