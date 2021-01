Gazzetta - Gattuso non convince lo spogliatoio: alcuni contrariati da certe uscite

Le ultime uscite in casa Napoli non sono state particolarmente brillanti sotto il punto di vista dell'organizzazione tattica. Cosi la Gazzetta dello Sport ha focalizzato l'attenzione proprio all'interno del gruppo azzurro: "La difesa del Napoli subisce gol da otto partite consecutive, nonostante sia quella meno battuta della Serie A, insieme a Juventus e Verona. Reti determinate spesso da errori dei singoli. L’esordio in Coppa Italia arriva dopo la sofferta vittoria di Udine e le critiche di Gattuso alla squadra. L’attualità racconta di un equilibrio molto precario nell’ambiente. Certe uscite dell’allenatore non stanno convincendo lo spogliatoio, qualche giocatore è contrariato".