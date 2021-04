Gazzetta - Giuntoli può tentare l'affondo per Kaio Jorge: servono 30 mln

Gli impegni di campionato e l’obiettivo da raggiungere, comunque, non stanno impedendo ai collaboratori di Cristiano Giuntoli di monitorare il mercato. Si parla di strategie future sulla Gazzetta dello Sport in edicola e di un possibile rinforzo per l'attacco.

"In Brasile, gioca Kaio Jorge, 19 anni, nuova stella del Santos. Viene descritto come un attaccante talentuoso ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Si tratterebbe di un altro investimento importante. Il ragazzo ha vinto il mondiale Under 17 con la nazionale carioca, battendo in finale il Messico e realizzando il primo dei due gol vincenti. Non è escluso che nel giro di un paio di settimane, Giuntoli possa tentare l’affondo decisivo".