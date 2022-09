Gazzetta - Gli Scudetti passano dalle piccole! Incantesimo Spezia da due anni a Napoli

Un test più pertinente non potrebbe esserci, perché nelle ultime stagioni il Napoli è scivolato su questo genere di partite

Un test più pertinente non potrebbe esserci, perché nelle ultime stagioni il Napoli è scivolato su questo genere di partite, e la tendenza non è scomparsa, come dimostra il recente 1-1 in casa col Lecce, scrive la Gazzetta dello Sport ricordando che nello scorso campionato la squadra di Luciano Spalletti perse tre punti esiziali contro lo Spezia poco prima di Natale: "Non è tutto, lo Spezia aveva vinto al Maradona anche nella Serie A precedente, il 6 gennaio 2021, con Gattuso sulla panchina azzurra. Due a uno, con gol spezzini di Nzola e Pobega e rete napoletana di Petagna. Siamo nei dintorni dell’incantesimo, del tabu da rompere. Non è ammissibile che il Napoli smarrisca altri punti in casa contro lo Spezia, che vanta un 100 per cento di successi nelle trasferte a Napoli in Serie A, perché sì, gli unici precedenti nel massimo campionato sono i due appena descritti. Sarà una questione di testa, bisognerà dimostrare continuità e maturità mentale. Gli scudetti si vincono senza buttarsi via per eccesso di sufficienza contro gli avversari della parte destra della classifica".