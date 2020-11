Gazzetta - Ibra mette Gattuso nel cestino! Insigne spremuto e supponenza tattica

"Ibrahimovic lo ha rifatto: ha preso l’amico Gattuso, lo ha ribaltato e lo ha messo in un cestino. Come in quell’epico sketch a Milanello". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nel commentare la vittoria del Milan al San Paolo. Questa l'analisi del quotidiano: "Il Napoli è stato a lungo all’altezza del Milan, ma oltre agli errori di mira, ha pagato, per una volta, la latitanza del suo totem, Insigne, spremuto da Mancini, e una certa supponenza tattica. Ha voluto intimidire con 4 attaccanti che però non aiutavano e non rientravano. La squadra è rimasta spesso troppo lunga e il Diavolo ha banchettato negli spazi"