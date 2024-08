Gazzetta - Il Chelsea vuole 40 mln per Lukaku: ADL ha preso una decisione

Lukaku vuole il Napoli e Conte. E gli azzurri oggi hanno un tremendo bisogno del suo strapotere fisico e della sua capacità di aprire le difese più chiuse.

Ore calde per la trattativa tra Napoli e Chelsea per portare Romelu Lukaku alla corte di Antonio Conte. Gli aggiornamenti arrivano dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il Chelsea vorrebbe 40 milioni di euro per la cessione di Lukaku, ma è chiaro che si lavora per trovare un punto di incontro che accontenti tutti. l due club ovviamente, ma soprattutto Romelu, che continua la sua vita da separato in casa a Londra e aspetta solo una chiamata per imbarcarsi sul primo volo per l'Italia.

