Gazzetta - Il Napoli fa paura! Sembra squadra vera e sa vincere in tutti i modi

GIOVANALI COPPA ITALIA PRIMAVERA, SECONDO SUCCESSO DI FILA: IL NAPOLI BATTE 2-0 IL BENEVENTO Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 2-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia Primavera TIMVISION Cup al Centro Sportivo di Cercola Caravita LE ALTRE DI A FIORENTINA, NICO GONZALEZ A RISCHIO SQUALIFICA PER IL NAPOLI: "CHIEDO SCUSA A COMPAGNI E TIFOSI" (ANSA) - ROMA, 22 SET - "Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall'adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola". Questo...