Gazzetta - Il Napoli si inceppa, due punti persi! Spalletti ha sbagliato le scelte

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli si complica la vita e s’inceppa". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commentando il pari interno contro il Lecce: "Questi sono due punti persi per la squadra di Luciano Spalletti. E l’allenatore toscano, spesso applaudito per come ha gestito e fatto giocare gli azzurri, stavolta non ha azzeccato le scelte, capita. Anche se alla fine cerca di giustificarsi. Perché se è vero che ha sempre frenato gli entusiasmi sull’ottimo mercato del club («Sostituite le caselle dei partenti e abbiamo meno esperienza e un gruppo da costruire per personalità») e allora un turn over così sfrenato - sei cambi in avvio - non è coerente col discorso fatto".