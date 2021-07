Gazzetta - Il Napoli stava prendendo Vecino: perché l'affare è sfumato

Matias Vecino era finito nel mirino del Napoli ma il problema al cuore di Eriksen ha bloccato la trattativa. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Nella nuova mediana in cui Hakan Calhanoglu ha preso a tempo record il posto dello sfortunatissimo Christian Eriksen, una variante è gradita: per questo Vecino, legato da un altro anno di contratto a 2,5 milioni e nei pensieri di Spalletti, non è stato più accompagnato alla porta verso Napoli. Ogni ipotesi di cessione è stata messa in stand by".