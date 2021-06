Gazzetta - Il Napoli vuole bloccare Nuno Tavares! Offerta al Benfica per averlo già a Dimaro

Date le difficoltà per Emerson Palmieri, il Napoli vuole bloccare Nuno Tavares del Benfica. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "L’offerta di 12 milioni dovrebbe essere soddisfacente, in questa fase di pre mercato, Aurelio De Laurentiis non si è mai spinto oltre un’offerta di 10 milioni di euro per una singola operazione. Restano da capire le intenzioni del Benfica che, sicuramente, valuterà la richiesta del Napoli in tempi brevi, anche perché Luciano Spalletti ha fatto presente la necessità di avere a disposizione l’esterno sinistro per l’inizio del ritiro, fissato per il 15 luglio, a Dimaro, in Trentino, da dove partirà la sua avventura napoletana. L’attesa ha già rapito l’ambiente, pronto a sostenere il nuovo allenatore".