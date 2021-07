Gazzetta - Il piano di Giuntoli per Grillitsch: pronta l'offerta all’Hoffenheim

Il Napoli è caccia di rinforzi in mediana, perchè "è lì in mezzo che il Napoli ha evidenziato qualche limite, nella passata stagione". Della questione scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla dell'idea di provare a regalare a Spalletti il centrocampista Florian Grillitsch: "Per porvi rimedio, il ds napoletano ha avviato una serie di trattative che aspettano soltanto l’ok del presidente per definirle.

L’ultima in ordine di tempo, riguarda Florian Grillitsch, 25 anni, centrale dell’Hoffenheim, che partecipa alla Bundesliga. Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno prossimo, condizione che il Napoli vorrà far valere dinanzi alla pretesa dei tedeschi che per cederlo vorrebbero tra i 15 e i 18 milioni di euro. Si tratta di una cifra improbabile, soprattutto per la questione temporale dell’accordo tra l’Hoffenheim e il giocatore. Giuntoli vorrebbe assicurarselo offrendo non più di 8 milioni".