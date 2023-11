Gazzetta - In tre per una maglia da titolare: la scelta di Mazzarri sul centravanti

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta della scelta del club sull'attaccante nigeriano appena rientrato dopo un lungo infortunio

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero rischi con Osimhen: salgono le quotazioni di Simeone. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta della scelta del club sull'attaccante nigeriano appena rientrato dopo un lungo infortunio: "Del resto, non è un giocatore qualsiasi per questa squadra. È l’uomo dello scudetto, il capocannoniere dell’ultimo campionato, il Supereroe mascherato che ha riportato Napoli sul tetto d’Italia dopo 33 anni, in maniera impronosticabile. Però, come ha sottolineato in passato più volte Spalletti, Victor è un giocatore talmente generoso da non rendersi conto dei messaggi che sa mandargli il suo corpo. Tradotto: quando è in campo dà tutto, non si risparmia e dunque il rischio di aggravare una situazione incerta esiste. Ed è elevato.

Oggi il Napoli non può permettersi il lusso di rischiare ancora. Seguendo la logica, toccherebbe a Raspadori ereditare i panni del centravanti titolare in caso di panchina di Osimhen. Eppure, sono in rialzo le quotazioni del Cholito: un’idea affascinante, per tutto ciò che si porta dietro"