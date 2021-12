Gazzetta - Incomprensioni spogliatoio-Spalletti: in molti dubbiosi al cambio Mertens-Petagna

Incomprensioni che sono cresciute fra alcuni giocatori importanti e l’allenatore: lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano racconta di reazioni non certo esaltanti all'intervallo di Napoli-Spezia quando Spalletti ha annunciato il cambio Mertens-Petagna: "Nello spogliatoio mercoledì scorso nell’intervallo di Napoli-Spezia qualcosa è successo, intaccando la dinamica di gruppo. Perché quando il tecnico ha annunciato la sostituzione di Mertens lo stesso Dries e anche qualche altro giocatore ha manifestato dubbi, esplicitamente.

È chiaro che l’allenatore è l’unico responsabile e non può mettersi a spiegare tutte le scelte. Ma è altrettanto chiaro che se poi in campo le cose non vanno come hai pensato e la squadra è meno convinta di ciò che fa, si tratta di una situazione da affrontare.

Quella sostituzione a fine tempo, e non è la prima, ha creato un po’ di freddo fra giocatore e allenatore. Nulla di irrisolvibile e presto ci sarà anche l’auspicabile chiarimento".