Gazzetta - Insigne, gelo con ADL: il capitano rifiuterà incontro senza il suo agente

Fra De Laurentiis e Insigne c’è gelo, rapporti al minimo. Non un buon segnale in vista del rinnovo di contratto. C'è distanza tra le parti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiunge: "Insigne si è convinto che il club non abbia alcuna intenzione di confermarlo e sta meditando - dal suo buen ritiro di Ibiza - di dire no a un incontro con De Laurentiis, se non alla presenza del suo procuratore Vincenzo Pisacane". Questo perché: "Un faccia a faccia ad agosto. È quello che vuole Aurelio De Laurentiis con Lorenzo Insigne. Per dirsi tutto quello che non si sono detti in un anno difficile, pieno di tensioni in casa Napoli".