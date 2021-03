Gazzetta - Insigne guida ancora il Napoli: mai in panchina nel 2021, darà di nuovo tutto per Gattuso

Il match dell'andata, tra Napoli e Roma, cadde pochi giorni dopo la morte di Diego Armando Maradona e in suo onore gli azzurri indossarono per la prima volta la maglia albiceleste divenuta poi un must. E Lorenzo Insigne, come spesso capita, si mise a dirigere il successo della formazione di Rino Gattuso con una gran bella punizione. E oggi gli toccherà ripetersi, o quantomeno fare un tentativo. Sarà ancora lui a guidare il Napoli, l'inamovibile, insostituibile Lorenzo. Come scrive anche La Gazzzetta dello Sport:

"Oggi una volta in più ci riproverà, Lorenzo, anche se in questo 2021 ha tirato la corda giocando tutte le partite, con momenti di riposo nulli. [...] E Insigne ci tiene particolarmente a spingere la squadra per mostrarsi sempre più capitano-guida. Per stima in Gattuso che lo ha rilanciato dopo un periodo-no. E per presentarsi all’Europeo da protagonista, lì dove troverà al fianco il suo omonimo Pellegrini, avversario di una notte".