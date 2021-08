Gazzetta - Insigne, per il rinnovo serve la Champions: solo così ADL gli darà l'aumento

-4 alla chiusura di mercato e Lorenzo Insigne stringe sempre più forte al braccio la fascia di capitano del Napoli, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che non c'è stato il colloquio per il rinnovo, atteso anche da Spalletti, e la dietrologia impera in questi casi: "Alla fine il silenzio è convenuto a tutti. Per non rischiare la rottura. Perché Insigne sa che chiedere un miglioramento del contratto in questa fase avrebbe come risposta un “no” secco. Così come per il club tirare troppo la corda avrebbe creato un problema di gestione dello spogliatoio non di poco conto. E allora tutti zitti in attesa di sviluppi diversi, magari a mercato chiuso. Magari in primavera potrebbero cambiare gli scenari. Se, come spera, Lorenzo sarà protagonista di una stagione importante, il Napoli potrebbe ritrovarsi a poter riprogrammare una partecipazione alla Champions. A quel punto potrebbero esserci le risorse per sottoscrivere un contratto importante".