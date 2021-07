Gazzetta - Insigne, si va verso permanenza senza rinnovo: possibili novità in primavera

Lorenzo Insigne vuole restare a Napoli anche senza rinnovo di contratto. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Niente rinnovo, ma neanche cessione del giocatore che vuole restare a Napoli. Si profila una strada che porta a un anno vissuto serenamente (se possibile) con il capitano concentrato a dare il meglio in campo e il club che in primavera - se nel frattempo saranno migliorati i fatturati, augurandosi la fine della pandemia - magari potrebbe trovare le risorse economiche per offrire un rinnovo al proprio capitano".