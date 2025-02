Gazzetta - Juventus su Osimhen! Giuntoli lo voleva subito, ora ci prova per l'estate: i dettagli

La Gazzetta dello Sport riporta oggi un forte interesse della Juventus per Victor Osimhen, attaccante del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray. A fare la differenza potrebbe essere il solido rapporto tra Cristiano Giuntoli e il numero 9 azzurro. Secondo il quotidiano, l'eventuale arrivo di Osimhen a Torino sarebbe legato all'addio di Dusan Vlahovic, previsto per la prossima estate. Giuntoli ha già tentato di esplorare la possibilità di un trasferimento durante questa sessione di mercato, sperando che si presentasse un'opportunità per Vlahovic.

Osimhen ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida solo per le offerte dall'estero, e il suo contratto scade nel 2026. Nonostante il suo prestito al Galatasaray, il centravanti nigeriano tornerà al Napoli al termine della stagione. La Rosea sottolinea che il trasferimento di Osimhen sarebbe anche vantaggioso dal punto di vista economico per i bianconeri, dato che il suo ingaggio beneficerebbe degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Tuttavia, Giuntoli dovrà affrontare non poche difficoltà nel trattare con Aurelio De Laurentiis per un acquisto al di fuori della clausola rescissoria, rendendo l'operazione complessa.