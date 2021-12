Gazzetta - Koulibaly, arrivederci al 2022: dubbio Coppa d'Africa, il rischio è riaverlo a febbraio

C'era pessimismo attorno a Kalidou Koulibaly già nella mattinata di ieri, mentre il difensore senegalese svolgeva gli esami strumentali del caso in seguito al problema fisico che l'aveva messo k.o. nei minuti finali di Sassuolo-Napoli, quando era uscito toccandosi un flessore. E il pessimismo è stato confermato dall'esito degli accertamenti: distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Per quanto tempo il Napoli ne dovrà fare a meno? Lo scrive La Gazzetta dello Sport:

"La prognosi parla di almeno un mese fuori. Considerando che poi in gennaio è in programma la Coppa d’Africa ecco che Spalletti rischia di rivedere il suo Comandante solo in febbraio. Poi è chiaro che la situazione andrà monitorata intorno a Natale, quando anche il Senegal farà le sue convocazioni e non è detto che il difensore sia recuperato".