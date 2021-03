Gazzetta - Koulibaly, Fabian e Mertens possono lasciare Napoli: il piano di ADL per abbattere stipendi

"Aurelio De Laurentiis ha già lasciato intendere che il bilancio dovrà essere alleggerito, che la voce stipendi dovrà essere abbattuta almeno del 40 per cento". A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che svela anche i movimenti di mercato per riuscirci: "Ipotesi che non può prescindere dalla cessione di alcuni giocatori importanti come Koulibaly, per esempio, oltre a Hysaj e Maksimovic che sono a scadenza di contratto e che hanno rifiutato il rinnovo. Andrà via anche Fabian Ruiz che non ha voluto discutere il prolungamento del contratto, perché vuole tornarsene in Spagna, nella Liga. E nella lista dei cedibili potrebbe finirci anche Dries Mertens".