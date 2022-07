Gazzetta - Koulibaly, il Napoli sale a 6mln ma Ramadani rifiuta: si attende ADL

All’imbrunire il Napoli ha raggiunto la sede del primo ritiro stagionale a Dimaro-Folgarida e c’era un gruppo di tifosi ad attendere l’arrivo della squadra

All’imbrunire il Napoli ha raggiunto la sede del primo ritiro stagionale a Dimaro-Folgarida e c’era un gruppo di tifosi ad attendere l’arrivo della squadra: applaudito soprattutto il tecnico Luciano Spalletti, quasi sia diventato lui il garante per un Napoli ancora competitivo, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, sottolineando che l'atteso è soprattutto per l'arrivo dei big, a partire da Kalidou Koulibaly:

"Dovrebbe raggiungere i compagni in Val di Sole nella giornata di giovedì. Per quei giorni avrà raggiunto la squadra anche il presidente Aurelio De Laurentiis, ancora per impegni di lavoro a Los Angeles. L’incontro fra i due potrà essere chiarificatore per il futuro. Le parti convergono sul “no” alle richieste della Juventus. Ma questo significa relativamente, visto che all’orizzonte restano sempre il Chelsea e il Barcellona per il futuro del centrale che ormai da otto anni gioca con la maglia azzurra. Il club ha proposto un rinnovo quinquennale con cifre vicine a quelle attuali (6 milioni euro netti a stagione) ma finora l’agente Ramadani ha detto no".