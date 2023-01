Gazzetta - La Fiorentina ha chiuso per Brekalo appena il Napoli si è fatto avanti

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulla trattativa che sta per portare Josip Brekalo alla Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulla trattativa che sta per portare Josip Brekalo alla Fiorentina. L'esterno era stato accostato anche al Napoli e infatti, come si legge, i viola hanno deciso di rompere gli indugi e muoversi con decisione sfruttando i canali aperti da settimane con l’entourage del calciatore proprio quando si sono accorti che la concorrenza era forte. Il Napoli ci stava provando, così come l'Udinese, e la viola ha deciso di sprintare fino all'accordo definitivo.